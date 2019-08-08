Житель Югорска украл смартфон за 120 тысяч рублей и теперь рискует сесть в тюрьму на пять лет

Полицейские Югорска задержали 18-летнего жителя города, который украл мобильный телефон. Как выяснилось, цена смартфона – 120 тысяч рублей, и за кражу с причинением значительного ущерба ему грозит до пяти лет тюрьмы или штраф в 200 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УВД по Югорску, молодой человек приехал из Екатеринбурга автостопом и украл телефон у водителя, когда тот вышел из машины, чтобы вынести из салона сумку попутчика. Полицейским вор сказал, что хотел пользоваться телефоном в личных целях.

Устройство изъято и вернется владельцу по окончанию судебного дела.