Почти тысяча югорчан не может покинуть Россию из-за неуплаты налогов

С 1 января 2019 года выезд за границу России был ограничен для 943 югорчан-должников. Сумма их налоговой задолженности составляет более 71 миллиона рублей, из них 38 миллионов рублей – долги по транспортному налогу. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС).

В целом общая сумма всех задолженностей по Югре составляет более полутора миллиарда рублей, из них чуть больше одного миллиарда – задолженности по транспортному налогу. На втором месте идут долги по налогу на имущество (320 миллионов рублей) и на третьем долги по земельному налогу (133 миллиона рублей).

Ограничение выезда за границу – одна из мер, направленная на выплату налоговых задолженностей.

Напомним, что не так давно жительница Сургутского района единовременно выплатила 500 тысяч рублей, когда долг стал угрожать ее отпуску за границей. Однако тогда долг был не налоговый, а кредитный.