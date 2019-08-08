​Тюменские производители экспортировали товаров на $1,2 млрд в 90 стран мира. И это не нефть!

Тюменские производители в 2018 году экспортировали несырьевых и неэнергетических товаров на 1 млрд 225 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области. Среди заказчиков, получающих товары из региона, 90 стран мира, включая Францию, Великобританию, Польшу, Германию, США и многих других. За год на 93 процента вырос экспорт продукции машиностроения, на 33 процента – химической промышленности.

Если говорить про 2019 год, то внешнеторговый оборот Тюменской области со странами Евразийского экономического союза составил $1,6 млрд, из которых $1,1 млрд составил экспорт, а $518 млн – импорт.

Активную помощь бизнесменам оказывает правительство Тюменской области, учредившее региональный центр поддержки экспорта предприятиями малого и среднего бизнеса. В 2018 году при содействии этой структуры тюменские предприятия заключили 66 экспортных контрактов, приняли участие в 14 бизнес-миссиях и 12 международных выставках, представили свою продукцию на экспозиции в Шанхае.

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил уверенность, что рост экспорта продукции из региона свидетельствует о повышении конкурентоспособности местного бизнеса.