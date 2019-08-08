В Нягани из-за пожара эвакуировали десятки человек из деревянного дома

Вечером 7-го августа в Нягани произошел пожар в одном из деревянных домов города. Пожарные спасли девять человек, а в общей сложности эвакуировалось 44 жильца. Большая часть из них разместилась у родственников и знакомых. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе МЧС по Югре. Пожар распространился на площади 80 квадратных метров, нанеся ущерб двум квартирам. Жителей наиболее пострадавшей пока поселили в маневренном фонде.

«В 22:44 поступило сообщение о возгорании двухэтажного деревянного дома. В 23:14 пожар был локализован, в 23:29 ликвидировано открытое горение, в 00:57 устранены последствия пожара. Там два подъезда, пострадал только один. Это старый двухэтажный деревянный дом на 16 квартир. Сейчас решается вопрос о его расселении», – рассказал руководитель пресс-службы главного управления МЧС РФ по Югре Вадим Симоненко.

Всего в ликвидации пожара было задействовано 43 человека и 14 единиц техники, из которых от МЧС России – 23 человека и семь единиц техники.