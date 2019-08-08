​На дорогах Югры появилось технологичное покрытие

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Югре появился новый вид покрытия. Щебеночно-мастичный асфальтобетон представляет собой оптимально подобранный состав минеральных материалов, которые обеспечивают дорожному полотну высокую устойчивость к механическим повреждениям, водонепроницаемость и повышенную сцепляемость с поверхностью. Об этом рассказал Председатель комитета Думы Югры по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий.

- Подчеркну, что применение щебеночно-мастичного асфальтобетона сегодня является требованием, предусмотренным национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уложенный асфальт характеризуется высокой износостойкостью, независящей условий эксплуатации. Это в нашем суровом климате - приоритет, - отмечает Сергей Великий.

В Югре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводятся работы по ремонту дорожного полотна в городе Нижневартовске, на объездной дороге города Югорска, на двух участках трассы «Талинка – Советский» и на транспортной развязке в столице Югры.

К слову, в Нижневартовске начался последний этап укладки асфальта на самых оживленных автомагистралях города. В рамках нацпроекта здесь ремонтируют улицу Ленина протяженностью полтора километра, площадь ремонтируемого участка составляет больше 19000 кв.м. Уже укладывают последний, верхний, слой полотна, который как раз и представляет собой щебеночно-мастичный асфальтобетон.