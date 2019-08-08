​Штрафы для водителей маломерных судов сильно увеличились. Некоторые в десять раз

В России увеличились штрафы для водителей маломерных судов за нарушения правил плавания. Об этом сообщает МЧС Югры. По данным ведомства, некоторые из штрафов будут увеличены в 10 раз.

Меньше всего наказания выросли за превышение скорости, остановку или стоянку в запрещенных местах – с 300 до 1000 рублей.

«За отсутствие техосмотра, бортовых номеров, за незаконное переоборудование, превышение норм пассажировместимости штраф составит от 5000 до 10000 рублей», – отмечают в пресс-службе ведомства.

Также вырос штраф за управление лодкой без прав или передачу управления лодкой лицу, не имеющему прав. Сейчас за такое нарушение придется заплатить от 10000 до 15000 рублей. А вот за управление лодкой, которая не зарегистрирована или имеет запрет на использование придется заплатить уже от 15000 до 20000 рублей.