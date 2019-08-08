​Баллы за деньги от Райффайзенбанка

За каждые 100 рублей, потраченных по дебетовой карте #всесразу Райффайзенбанка можно получить баллы.

Баллы начисляются за любые покупки по карте #всесразу Райффайзенбанка. Расплачивайтесь картой в супермаркетах, магазинах и ресторанах, покупайте авиабилеты, оплачивайте мобильную связь, топливо, ЖКХ и многое другое.

Что делать с баллами?

Получить кэшбэком до 50 000 рублей или обменять на подарочные сертификаты партнеров: Яндекс. Такси, мили S7 или на благотворительные взносы.

Сколько они действуют?

36 месяцев с даты зачисления на счет программы лояльности.

Как можно заработать дополнительные баллы?

Каждый год мы дарим бонусные баллы на счет в день рождения и на Новый год и начислим приветственные баллы за первые 5000 рублей , потраченных по карте