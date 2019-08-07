Югорчанка единовременно выплатила 500 тысяч рублей кредитного долга, когда задолженность стала угрожать ее отпуску

Жительница поселка Солнечный выплатила более полумиллиона рублей по задолженности в пользу заемно-сберегательной кассы (ЗСК) «Ренда», как только узнала, что долг не позволяет уехать в отпуск за границу.

Как сообщили СИА-ПРЕСС в Федеральной службе судебных приставов по Югре (УФССП), женщина не оплачивала долг вплоть до последних дней срока оплаты, установленного законом. Тогда сотрудник УФССП вынес постановление о временном ограничении выезда из страны для должницы. Беспокоясь за свой отпуск, через пару дней женщина оплатила долг в полном размере за один раз.

В УФССП отметили, что эта мера часто используется в сезон отпусков, как самый эффективный способ борьбы с должниками.