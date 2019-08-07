Югорчанка избежала выплаты долга в 2,5 миллиона рублей благодаря алиментам

Жительницы Урая, задолжавшая микрофинансовой организации (МФО) 2,5 миллиона рублей, смогла избежать выплаты этой суммы. Причиной стали алименты, которые она выплачивала своим престарелым родителям. Об этом сообщает сайт Нотариальной палаты Югры.

МФО выиграла суд у должницы, которая должна была выплатить всю сумму принудительно. Когда судебные приставы приехали описывать имущество женщины для ее выселения из квартиры, она показала им соглашение о выплате алиментов на 70-летних родителей, заверенное нотариусом. Согласно документу, она перечисляла по 25 процентов с заработной платы на каждого родителя. Из-за этого работодатель не имел права удерживать с должницы часть зарплаты для погашения кредита, пока действует соглашение.

Как выяснилось, женщина взяла кредит в МФО для оплаты лечения и операций своим родным в Ханты-Мансийске. Они регулярно совершали поездки в окружную столицу для получения медицинской помощи – оба родителя страдают нарушениями слуха и зрения.

МФО попыталась оспорить соглашение о выплате алиментов, указав на то, что оно было заключено специально для уклонения от уплаты долга. Однако суд решил иначе и встал на сторону женщины.

Корреспонденту СИА-ПРЕСС в Нотариальной палате Югры сообщили, что МФО может опротестовать это решение, но вряд ли суд встанет на их сторону.

«В законе четко прописано, что, если алименты отнимают половину зарплаты, то приставы не имеют права взыскивать задолженность. Так расставлены приоритеты. Так что вряд ли суды высших инстанций встанут на сторону МФО», – рассказали в Нотариальной палате.