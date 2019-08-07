​Гарантированное качество ювелирных украшений «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Качество товара или услуги является пожалуй самым важным параметром для каждого из нас.

За качеством ювелирного украшения «ЭПЛ. Якутские бриллианты» , стоят 25-летний опыт ювелиров, огранщиков, специалистов отдела качества и отбора сырья.

Создавая ювелирные украшения мирового уровня качества, специалисты компании объединили весь свой опыт в единую систему стандартов качества, получившую название — Код ЭПЛ.

Код ЭПЛ стал дополнительной гарантией подлинности. Для реализации этой задачи, на каждое украшение наносится уникальный зашифрованный код, благодаря которому можно получить сертификат достоверности с подробной информацией об изделии на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/

Посетите салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38