​Проекты югорчан отмечены на всероссийском конкурсе лучших волонтерских инициатив

В полуфинал конкурса «Доброволец России» вышел проект от Нижневартовска «Найти живым». Он направлен на повышение эффективности поиска пропавших детей на территории Нижневартовска и Нижневартовского района силами волонтеров. Координаторы проекта хотят добиться большей грамотности добровольцев в поисках пропавших детей. Для этого в проекте «Найти живым» будут задействованы не менее 1 тыс. волонтеров.

Как рассказал Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Сергей Великий, всего на всероссийский конкурс лучших волонтерских инициатив «Доброволец России» от Югры поступило 198 заявок. Из них в полуфинал прошли 15 лучших.

- Югорчане, вошедшие в полуфинал конкурса скоро отправятся в Новосибирск для защиты своих проектов. Благодаря окружному Центру развития добровольчества наши волонтеры прошли специальное обучение. Все он получили навыки составления проектов. Сейчас добровольческое движение в автономном округе благодаря федеральной и региональной грантовой поддержке активно развивается. На днях в Мегионе при храме Покрова Божией Матери открылась первая социальная столовая. Помог в реализации проекта, полученный президентский грант. Впервые предусмотрена практика – доставка горячего обеда одиноким тяжелобольным людям. Подобная столовая работает и в Нижневартовске. Но это только начало большой работы, - рассказал Сергей Великий.