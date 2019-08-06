​Искусство дарить счастье от «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Ювелирное искусство обладает удивительной способностью, превращать бесформенные металл и камень в символы любви и счастья.

Ювелиры и огранщики компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» за 25 лет работы создали миллионы ювелирных шедевров, которые подарили бессчетное количество моментов счастья.

Это вдохновляет специалистов ЭПЛ на разработку и внедрение технологий и инноваций, которые позволяют постоянно улучшать качество и дизайн, а также давать гарантии которым доверяют.

Украшения «ЭПЛ. Якутские бриллианты» — это счастье женщин и вдохновение мужчин.

Убедитесь в этом сами, посетив салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/