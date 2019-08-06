​Прорыв ювелирной компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

За последние 10-15 лет ювелирная отрасль получила мощное развитие, что позволило ювелирам и огранщикам компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» , предложить своим клиентам украшения мирового уровня качества.

Но специалисты производства «ЭПЛ. Якутские бриллианты» не останавливаются на том, что дает технологический процесс и внедряют собственные инновации, которые позволяют клиентам компании неизменно делать выбор в пользу украшений от ЭПЛ.

Мощной инновацией, которая была высоко оценена членами жюри всероссийского конкурса «100 лучших предприятий России», стала единая система стандартов качества, получившая название— Код ЭПЛ.

Клиенты компании во многих странах Мира, в которых работают розничные сети «ЭПЛ. Якутские бриллианты»— в США, Кипре, Хорватии, Казахстане, Литве, Киргизии, Монголии уже успели оценить преимущества Кода ЭПЛ, который позволяет сертифицировать лучшие производственные мощности и аттестовывать профессионалов ювелирного, гранильного дела, поставщиков и специалистов отбора сырья.

Помимо этого, Код ЭПЛ стал дополнительной гарантией подлинности, которая позволяет получить сертификат достоверности с подробной информацией на официальном сайте компании.

За каждой инновацией специалистов производства «ЭПЛ. Якутские бриллианты» стоят большой труд и искреннее желание подарить бесценные моменты счастья вам или тем, кто так дорог вашему сердцу.

Познакомьтесь с ювелирными украшениями от ЭПЛ посетив салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/