​Халатность строительной бригады стала причиной гибели сварщика из Таджикистана

На стройплощадке гостиничного комплекса «Ладья» в Ханты-Мансийске в минувшую пятницу произошло ЧП со смертельным исходом. При производстве работ обломок сваи высотой 3,5 метра упал на человека. Скорая приехала быстро, медики боролись за жизнь пострадавшего целый день, провели несколько сложных операций, но спасти его не смогли.

Гостинично-жилой комплекс «Ладья» возводится в столице Югры ко Всемирной шахматной олимпиаде 2020 года. Застройщик вел забивку свай в рамках подготовительных работ для испытания несущей нагрузки. На свайном поле и произошла трагедия.

Одна из железобетонных конструкций оказалась выше, чем была предусмотрена проектом. Ситуация типичная при обустройстве свайного основания – лишнее строители попросту обрубают. Но в этот раз вместо того, чтобы срубить лишнее, бригада всего лишь подпилила бетонную конструкцию до необходимого размера, разрушив несущую арматуру и защитный слой. После чего покинула этот участок свайного поля.

Но один из рабочих остался, а неподалеку бил землю сваебой…

— Он случайно оказался в зоне падения этого обломка. Стоял бы лицом к этой свае, остался бы жив. Чтобы уйти из-под удара, нужно было бы сделать всего полшага в сторону. Но злополучная конструкция оказалась у него за спиной, — рассказал подробности трагедии руководитель застройщика – ООО «СПС-9» Валерий Лапшов.

Сейчас в компании проводится внутреннее расследование.

— Я не знаю даже, чем это объяснить: бравадой, разгильдяйством, еще чем-то… Человеческий фактор – в преступном его проявлении. Есть нормативы, инструкции, производственные регламенты, требования техники безопасности. Все наши специалисты с ними знакомы, причем под роспись. И таких работ – по срубке свай – было проделано уже миллионы. Как бригада могла так поступить, Лично у меня ответа на этот вопрос пока нет, — говорит Лапшов.

Погибший рабочий был уроженцем Таджикистана. Работал на стройке по квоте в составе комплексной бригады. Его основной специальностью была газоэлектросварка.

— Материальная помощь семье и прочие компенсации, однозначно, будут выплачены. Доставку тела на родину и затраты на погребение компания также берет на себя, — заверил Валерий Лапшов.