6 августа в Югре ожидаются сильный ветер и ливни

Как сообщает Ханты-Мансикйский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 6 августа, по всей Югре местами ожидаются сильные ветра до 18 метров в секунду, ливни и грозы.

При штормовых предупреждениях МЧС рекомендует отложить выезд из городов (особенно на природу и реки), плотно закрывать окна и двери, транспорт парковать в местах, защищенных от падения деревьев и неустойчивых конструкций. Если при езде вы попали под ливень, припаркуйте автомобиль и подождите завершения дождя.

Помните, что нужно звонить по номеру 112, если вы попали в происшествие из-за непогоды.