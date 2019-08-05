Югорчанка перепутала стороны света и заблудилась в лесу. Полицейские искали ее всю ночь

Сегодня утром, 5 августа, полицейские Советского района после ночных поисков нашли в лесу заблудившуюся женщину, ушедшую туда накануне вечером. Она перепутала направление движения и вместо того, чтобы вернуться к машине только углубилась в лес.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Югре, 43-летняя югорчанка ехала с работы, но по пути решила зайти в лес за грибами. Когда она поняла, что заблудилась, позвонила 54-летнему мужу, перед тем как ее телефон сел и отключился.

Три десятка полицейских искали ее всю ночь вдоль леса с маячками и спецсигналами, а на рассвете пошли в лес. Утром ее нашли и выяснили подробности происшествия. От медицинской помощи она отказалась.