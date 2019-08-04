Умер певец и автор песен Вилли Токарев

Российский певец и композитор Вилли Токарев скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сына артиста. О причине смерти артиста не сообщается.

Вилли Токарев – исполнитель в жанре шансон, который в 1970-е годы эмигрировал в США. После распада СССР вернулся на постоянное место жительство в Россию.

Вилли Токарев в последний раз посетил Сургут в 2013 году. Он приехал по приглашению холдинга СИА-ПРЕСС, чтобы выступить на 20-летии газеты «Новый Город» и был тепло принят гостями праздника в сургутской филармонии.