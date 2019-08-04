В Югре пройдет заседание президентского Совета по правам человек

В Югре с 12-15 августа впервые для региона пройдет выездное заседание Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Встречи будут проводить члены Совета, которые прибудут в округ с рабочим визитом. В планах у общественников также пообщаться с представителями судебного сообщества и с гражданскими активистами, а также посещение тюрем. Выездное заседание члены Совета проведут в трех городах: Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. Там же пройдут приемы для жителей округа.