В Югре август будет посвящен физической активности

Август в Югре объявлен месяцем физической активности. Первые десять дней будут посвящены профилактике гиподинамии, вторые – ГТО, основам физического воспитания. Последняя декада будет наполнена мероприятия по профилактике детского травматизма.
Специалисты рекомендуют югорчанам начать с простых тренировок: ходьбы или езды на велосипеде на короткие расстояния. Регулярные нагрузки нормализуют артериальное давление, снижают уровень вредного холестерина и глюкозы в крови, укрепляют иммунную, сердечно-сосудистую, нервную, дыхательную, репродуктивную и другие системы организма.