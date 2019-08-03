Как в Сургуте прощались с Ильмиром Хановым, погибшим 1-го августа во время нападения на полицейских // ФОТОРЕПОРТАЖ

В субботу, 3 августа в Сургуте попрощались с полицейским Ильмиром Хановым, который погиб во время нападения на экипаж патрульно-постовой службы (ППС) 1-го августа. Тогда напомним, 37-летний Филипп Иноземцев атаковал сотрудников полиции с ножом, в результате чего Ханов получил смертельный удар в сердце, а его напарник, Александр Царегородцев, был ранен. Самого Иноземцева убили ответным огнем. Специально для СИА-ПРЕСС прощание снимал Алексей Андронов.





Попрощаться с Ильмиром Хановым в городской морг рядом с Сургутской окружной клинической больницей пришло несколько сотен человек.

С траурными речами на прощании выступили глава Сургута Вадим Шувалов, бывший начальник УМВД города Александр Ерохов и текущий начальник Руслан Кондрашов.





С эмоциональной речью выступил подполковник полиции, преподаватель центра профессиональной подготовки по ХМАО-Югре в Сургуте Равиль Камелов.

Многие коллеги Ильмира Ханова до сих пор пребывают в шоковом состоянии.





Во время прощания некоторым родственникам погибшего стало плохо и им оказывали необходимую помощь.



