ОКБ: Югра заняла девятое место по закредитованности среди регионов России

По сообщению Объединенного кредитного бюро Югра попала на девятое место по кредитной активности среди других регионов России, заняв второе место по средней сумме выданных наличными кредитов (375 тыс. рублей в среднем), третье место по размеру займов в магазинах (43 тыс. рублей) и третье место по ипотечному кредитованию (средний чек в два с половиной млн рублей). При этом, округ не вошел в десятку регионов по выдаче автокредитов и одобренных лимитов на кредитные карты.

По перечисленным показателям Югра уступает Московской и Ленинградской областям.

Также с начала года возбуждено более 34 тысяч исполнительных производств на сумму в более семи с половиной млрд рублей. Это на 25 процентов больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщила руководитель управления федеральной службы судебных приставов по Югре Елена Ловандо.

В департаменте экономического развития Югры отметили, что кредитная активность югорчан является признаком высокого уровня жизни в регионе.

В целом по России количество выданных кредитов выросло на 7 процентов. Количество новых ипотечных кредитов снизилось на 27 процентов, а объемы кредитования – на 27 процентов. При этом средний размер ипотечного кредита вырос на 11 процентов.