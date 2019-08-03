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Сборная МЧС Югры стала чемпионом России по пожарно-спасательному спорту

Сборная МЧС Югры победила на 28-м чемпионате МЧС России по пожарно-спасательному спорту, удержав за собой титул чемпиона страны. Соревнования проходили с 29 июля по 2 августа в Санкт-Петербурге.

За титул чемпиона после отборочных туров сражались 15 команд в следующих дисциплинах: подъем штурмовой лестницы на учебную башню, преодоление стометровки с препятствиями, боевое развертывание, пожарная эстафета.

Спортсмены защитили свое право находится в сборной России, чтобы принимать участие в международных соревнованиях.


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Сегодня в 14:12, просмотров: 84, комментариев: 0


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