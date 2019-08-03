С 1 сентября стипендия для студентов Югры повысится на четыре процента

Вчера, 2 августа, на заседании правительства Югры было решено проиндексировать стипендии югорских студентов. Как сообщает пресс-служба правительства Югры, с начала учебного года размер стипендии вырастет на четыре процента. Решение принято из-за учета ожидаемого уровня инфляции.

По словам директора департамента образования и молодежной политики Алексея Дренина, размер стипендии обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях составит одну тысячу рублей, для студентов вузов в районе двух с половиной тысяч рублей, для ординаторов почти пять с половиной тысяч, а для аспирантов – около 13 тысяч рублей.

Индексация стипендии из-за учета инфляции – ежегодная процедура правительства Югры, направленная на поддержку студентов.