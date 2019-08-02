Только в трех водоемах Югры можно купаться без риска для здоровья

Из 18 водоемов, которые используются югорчанами для купания, только три официально признаны безопасными. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по округу. По результатам исследования проб воды и земли специалисты ведомства признали пригодными для купания три водоема:

– озеро Окунёво в месте купания лагеря «Окунёвские зори» на территории Советского района

– озеро Нешинелор, в Белоярском.

– протока Каюковская в парковой зоне в Лангепасе

Остальные водоемы округа признаны непригодными по санитарно-эпидемиологическим показателям. В окружном Роспотребнадзоре на звонки редакции СИА-ПРЕСС не ответили.

Напомним, что ранее МЧС признало пригодными 16 пляжей в разных муниципалитетах округа. В Сургуте же нет водоемов, пригодных для купания.