​Райффайзенбанк развивает дистанционное кредитование в новых городах

Райффайзенбанк подводит первые итоги работы полностью дистанционной модели обслуживания физических лиц в направлении кредитных продуктов в городах, где нет отделений банка. За семь месяцев количество заявок на кредиты и кредитные карты в этих городах превысило 100 тысяч.

Банк стал активно кредитовать физических лиц в городах России, где нет отделений банка, в начале 2019 года. Подать заявку можно через сайт, мобильное приложение, чат-бот в мессенджерах Telegram, Viber и Вконтакте. Предварительное решение по заявке придет через 1-2 минуты, а в течение часа с клиентом свяжется менеджер для уточнения деталей.

«Мы стремимся сделать так, чтобы клиенты могли совершать операции, оформлять продукты и услуги там, где им удобно. Дистанционное обслуживание помогает банку расширять географию присутствия без открытия новых отделений», — прокомментировал Иван Карпов, руководитель направления по развитию цифрового кредитования.