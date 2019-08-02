​Big Data МегаФона помогла ускорить 4G на Урале

2 августа 2019 года. МегаФон создал карту покрытия 4G и ускорил интернет с помощью анализа больших данных. Инженеры оператора выделили 460 локаций на Урале, где по прогнозам должен вырасти трафик, и заранее запустили новые базовые станции и расширили емкость существующих объектов.

Работы велись со скоростью три объекта в день. Улучшения коснулись мегаполисов, небольших населенных пунктов и ряда крупных нефтяных месторождений.

«Уральцы ценят скорость и комфорт, поэтому каждую минуту в регионе становится на одного пользователя 4G больше. В месяц такой абонент скачивает уже порядка 10 ГБ трафика – это как отправить в сеть три тысячи снимков. Мы заранее проводим все необходимые работы и улучшаем телеком-инфраструктуру, чтобы скорость была на высоте, а в сети четвертого поколения места хватало всем», – отмечает технический директор МегаФона на Урале Антон Щербаков.

В Югре инженеры оператора улучшили сеть четвертого поколения в 52 локациях региона. Новые объекты прописались в Сургуте, Нижневартовске, Когалыме, Нифтеюганском районе. За счет расширения емкости интернет стал еще быстрее в Сургутском, Ханты-Мансийском, Октябрьском, Советском районах, в Лянторе, Покачах, Пыть-Яхе, Белоярском, Югорске, Излучинске и других населенных пунктах. МегаФон прокачал сеть на Самотлорском и Алехинском месторождениях.

Сегодня у МегаФона самая масштабная, по данным Роскомнадзора, сеть базовых станций в стране, которая обеспечивает самый быстрый мобильный интернет, по анализу замеров миллионов пользователей приложения SpeedTest от Ookla.