​Известный теннисист Евгений Кафельников заявил о своей готовности уехать из России, если ему будет грозить тюрьма

Известный теннисист, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил о том, что готов уехать из России, если ему будет грозить тюрьма. «Мне здесь очень нравится, мне здесь комфортно и хорошо. Естественно, если дойдет до того, что гайки закрутят так, что я и мое окружение просто не сможем дышать воздухом, естественно, придется что-то менять», – сказал спортсмен в интервью sports.ru.

По словам теннисиста, он был на акции протеста 27 июля и увидел там порядочных граждан, чьи права ущемляются. «Я не хочу, чтобы мои интересы унижали, я хочу, чтобы у людей был выбор. Чтобы в моем 43-м округе был кандидат, за которого я дал свою подпись», – заявил Кафельников.

А при каких условиях вы бы уехали из России?