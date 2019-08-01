​В Ишиме построили современное футбольное поле

В Ишиме состоялось открытие нового футбольного поля. По мнению губернатора Тюменской области Александра Моора, современный спортивный объект придаст новый импульс развитию и популяризации физической культуры и спорта на территории города.

«На спортивной карте Тюменской области Ишим занимает яркое место, а ишимские спортсмены регулярно побеждают не только в областных состязаниях, они прославляют регион и на соревнованиях более высокого уровня. Сегодня еще один радостный и долгожданный подарок для ишимцев – замечательное футбольное поле, с открытием которого, я уверен, в городе появятся новые условия для дальнейшего развития футбола», – заявил он.

Кроме того, в рамках рабочей поездки в Ишим губернатор побывал на новой набережной.

«При строительстве набережной работы по благоустройству были выполнены на территории общей площадью почти 12 тысяч квадратных метров. Отремонтированы тротуар на улицах Казанская и Орджоникидзе, а также автомобильная парковка в районе средней школы №2. Посажено 45 деревьев. Площадь газонов составила 7 тысяч 200 квадратных метров. Установлено 60 светильников», – доложил губернатору глава Ишима Федор Шишкин.

Отметим, что Ишим по итогам Всероссийского конкурса «Комфортная городская среда» стал обладателем федерального гранта на благоустройство в размере 85 млн рублей. Эти средства будут направлены на реализацию проекта по обустройству бульвара Белоусова в 3-м Северном микрорайоне.