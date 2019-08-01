Информационно-аналитический портал siapress.ru стал самым цитируемым изданием Югры. Соответствующую информацию опубликовала компания «Медиалогия» по итогам II квартала 2019 года. У нашего портала индекс цитируемости составил 28,25 пунктов, на втором месте расположилась телекомпания «СургутинформТВ» (20,12), на третьем – телеканал «Югра» (19,97).

Рейтинг «Медиалогии» составляется на базе из более 50 тысяч самых влиятельных источников в СМИ, в нем не учитываются новостные аргегаторы и активное «перекрестное цитирование», которое иногда используются в разных медиа.