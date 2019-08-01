​В поселке Федоровском из-за нарушения правил безопасности возгорелся дом

В поселке Федоровском Сургутского района загорелся жилой двухэтажный деревянный дом. Пожар произошел по неосторожности жильцов.
Сообщение о возгорании поступило в 3:04, пожар был локализован в 3:18.
«В результате пожара повреждена квартира на первом этаже, а также закопчены стены подъезда. В ходе тушения десять человек было эвакуировано, а трое спасены с помощью средства защиты органов дыхания», – рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС представители пресс-службы МЧС Югры.
Для ликвидации пожара было задействовано семь единиц техники и 28 человек личного состава.
«Итоги недели СИА-ПРЕСС» с главным редактором Дмитрием Щегловым // ONLINE 2 августа в 11.00