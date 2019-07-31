В Тюменской области расширяется кондитерское производство

В Ишиме появятся новые рабочие места. Такое стало возможным благодаря строительству кондитерской фабрики, которая будет располагаться на территории машиностроительного завода. На строительной площадке лично побывал губернатор Тюменской области Александр Моор. В первую очередь он поинтересовался количеством уже созданных на строящейся фабрике рабочих мест.

«Мы начали набор и обучение персонала для производственной линии по выпуску кондитерских изделий. Работу уже получили двадцать человек. В перспективе планируем создать около двухсот новых рабочих мест», – рассказал директор по развитию торгово-финансовой компании «Глобо» Владимир Идолов.

Проект получил финансовую поддержку от регионального правительства. Кроме того, инвестор получил муниципальные льготы по аренде земельного участка.

«Общий объем инвестиций в создание фабрики составит более 1 млрд рублей. Запуск первой производственной линии на новой площадке запланирован на сентябрь 2019 года. К концу 2022-го инвестор намерен приобрести и ввести в строй еще две производственные линии», - заявили в пресс-службе правительства Тюменской области.

Губернатор отметил, что производство кондитерских изделий активно развивается в регионе. По его словам, тюменские кондитеры вносят весомый вклад в реализацию региональной составляющей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».