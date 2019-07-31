​В муниципалитетах Тюменской области появятся программы по поддержке НКО

Во всех муниципалитетах Тюменской области до конца 2019 года появятся межведомственные программы по поддержке и развитию социально-ориентированных некоммерческих организаций, пишет «Тюменская линия».

Заместитель губернатора, директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских подчеркнула, что муниципалитеты, где уже реализуются программы по поддержке НКО, должны актуализировать их и доработать в соответствии с плановыми показателями национальных проектов.

«Это должны быть не только развлекательные мероприятия, но и вопросы, работающие на показатели региона в части реализации национальных проектов. Сегодня все они взаимосвязаны между собой. Есть где поработать в сферах образования, здравоохранения, демографии, культуры. Это направления, в которых могут и должны заходить некоммерческие организации», – заявила она.

Отметим, что на сегодняшний день в Тюменской области зарегистрировано более двух тысяч социально-ориентированных некоммерческих организаций.