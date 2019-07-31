​Начните свое путешествие с картой Mastercard Райффайзенбанка

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Предложение для держателей карт Mastercard Standard®, Gold Mastercard®, World Mastercard®, Platinum Mastercard®, World Mastercard Black Edition®, World Elite Mastercard®идействительнодо 31.12.19. Информацию об организаторе программы, о сроках и правилах ее проведения, местах, где вы можете воспользоваться привилегиями программы для держателей карт Mastercard, порядке и условиях их получения вы можете уточнить на сайте mastercard.ru . © Mastercard. Mastercard Worldwide, 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577.

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