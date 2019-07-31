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​Традиции и инновации ювелирного искусства в Коде ЭПЛ

Стремясь создавать совершенные украшения для своих клиентов, ювелиры и огранщики компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» внедряют инновации, сохраняя при этом традиции собственной ювелирной и гранильной школы, которая получила широкое признание как в России, так и за ее пределами.

25 лет опыта огранки бриллиантов и создания ювелирных украшений позволили специалистам производства компании создать инновационную разработку — единый стандарт качества, получивший название Код ЭПЛ.

Главным преимуществом Кода ЭПЛ для клиентов компании стала возможность получить сертификат достоверности на официальном сайте компании, что очень актуально, так как ювелирные украшения от ЭПЛ можно приобрести в ювелирных салонах компании в самых разных странах Мира: Россия, США, Хорватия, Кипр, Киргизия, Литва, Монголия, Башкирия, Казахстан и многих других.

Благодаря наносимому уникальному зашифрованному коду на каждое изделие, созданному по жестким стандартам качества Кода ЭПЛ, клиенты компании уверены, что данное изделие создано профессионалами ювелирами и огранщиками, аттестованными в соответствии с Кодом ЭПЛ.

Традиции и инновации ювелирного и гранильного искусства, объединенные в Коде ЭПЛ стали новым уровнем в создании украшений мирового уровня качества, что получило признание во Всероссийском конкурсе «100 лучших предприятий России» в виде почетных диплома и медали «За инновации и развитие».

Станьте частью большой и счастливой семьи клиентов ЭПЛ, подарив себе или тем, кто близок вашему сердцу шедевры ювелирного искусства, посетив салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/

Присоединяйтесь и следите за акциями и розыгрышами в инстаграм: https://www.instagram.com/epldiamond_surgut/


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Сегодня в 14:17, просмотров: 148, комментариев: 0


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