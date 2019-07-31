В Югре крупную нефтегазовую компанию оштрафовали на 10 миллионов рублей за загрязнение природы

За причинение ущерба лесному фонду ООО «ЛУКОЙЛ Западная Сибирь» было оштрафовано на более 10 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте управления федеральной службы судебных приставов по Югре.

Арбитражный суд округа признал компанию виновной в нарушении лесного законодательства после рассмотрения заявки от Природнадзора Югры, инспекторы которого и зафиксировали нарушения.

Как сообщили СИА-ПРЕСС в ведомстве, нарушение произошло на территории урочища Кондинские озера, Арантурского участкового лесничества и лесничества в Советском районе летом 2018 года. Тогда нефтепродуктами было залито более двух тысяч квадратных метров охраняемых участков.

Напомним, прошлогодняя авария с утечкой нефти в природном парке Кондинские озера была первой за 20 лет. Тогда Лукойл оперативно убрали последствия утечки, однако взыскание штрафа за ущерб почвам все равно произошло, но спустя почти год.

По имеющимся в открытом доступе телефонам в ЛУКОЙЛ корреспонденту СИА-ПРЕСС никто не ответил.