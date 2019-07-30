​Правительство Тюменской области выделило деньги на обновление автопарка скорой помощи

Глава Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении более 70 миллионов рублей на приобретение 17 машин и 15 мобильных тележек-каталок.

«Новые устройства с телескопическим управлением многофункциональны и позволяют каталке придать нужное положение в зависимости от состояния пациента. Кроме того, они облегчают транспортировку и эвакуацию больных, особенно в тяжелом состоянии», – заявили в пресс-службе правительства Тюменской области.

Подобные мероприятия проводятся в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

«Все преобразования в медицине должны преследовать одну цель – сделать лучше для людей. Иначе они не имеют смысла», – подчеркнул губернатор.

Напомним, что ранее были закуплены 18 транспортных средств на базе автомобиля «Газель», оснащенные необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи.