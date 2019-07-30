​В Тюменской области выросло качество молока, производимого в личных подсобных хозяйствах

Глава Тюменской области Александр Моор заявил, что в регионе существенно выросло качество сырого молока, которое поставляется на переработку из личных подсобных хозяйств.

«В 2018 году на федеральном уровне вступили в силу новые технические условия оценки качества молочного сырья. Это повлияло на закупочную цену. В то время примерно 75 процентов молока, вырабатываемого в личных подсобных хозяйствах Тюменской области, было второго сорта, и только около 25 процентов – первого и высшего. В результате переработчики практически отказывались от закупок молока второго сорта», – отметил он.

По словам Моора, была разработана и реализована большая образовательная программа по повышению культуры производства молока на личных подворьях. Владельцев коров обучили правильно содержать животных и обеспечивать ветеринарный контроль.

Кроме того, сельхозкооперативы, занимающиеся закупкой сырого молока у населения, получили современное оборудование для контроля качества молочного сырья.

«В результате сегодня можно сказать, что ситуация изменилась с точностью до наоборот. Лишь около 25 процентов молока, производимого в личных подсобных хозяйствах, относится ко второму сорту, а порядка 75 процентов – к первому и высшему», – подытожил Александр Моор.