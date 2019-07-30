В школах Югры могут ввести диетическое меню для детей с хроническими заболеваниями

Власти Югры хотят ввести диетическое меню в школьных столовых для обучающихся с хроническими заболеваниями, требующих особый режим питания. К таким заболеваниям относятся аллергия на лактозу, сахарный диабет, цирроз печени и так далее.

Введение нового меню является частью нового закона об организации питания в школах, который родители школьников смогут обсудить на форумах сайтов школ и местных администраций.

Как сообщили СИА-ПРЕСС в департаменте образования Сургута, изменения в меню произойдут, как только проект пройдет проверку и будет одобрен. Это может произойти с 1 января 2020 года или даже раньше.

Помимо диетического питания, планируется ввести горячее питание по унифицированной стоимости и социальное питание для детей-инвалидов, сирот и так далее.

Напомним, что в начале июля чиновников Сургута перевели на школьное питание, чтобы те контролировали качество пищи школьных столовых.