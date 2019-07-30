В Москве прошел Open Air Europa Plus LIVE 2019

27 июля в Москве в «Лужниках» прошел незабываемый и грандиозный по своим масштабам Open Air Europa Plus LIVE 2019. Это был семичасовой марафон самых горячих и самых прослушиваемых музыкальных треков. На сцене выступили такие звезды как: Don Diablo, Netta, MARUV, Элджей, SHANGUY, Mohombi, Arash, Vanotek, Arnon, Звонкий, Мари Краймбрери, Tim3bomb, L.B. One, Ёлка, BURITO, Zivert, Artik&Asti, Настя Кудри, Ilkay Sencan, Елена Темникова, Юлианна Караулова, Rompasso, Макс Барских и многие другие.

Своими впечатлениями делится коммерческий директор радио Европа плюс Югра Кристина Уманская.

– Через телевизор не передать ту волшебную атмосферу, которую создавали в унисон зрители и артисты. Это была настоящая магия: исполнители дарили свою любовь и энергетику. Поклонник ты или нет таких мероприятий – это не имело никакого значения. Твое тело начинало создавать вибрации и раздавать их окружающим, из-за чего толпа абсолютно разных людей превращалась в единый организм. Невозможно оставаться равнодушным, когда столько мегапопулярных исполнителей, выступающих под лозунгом Европа плюс - радио №1 в России, поют свои лучшие хиты. Я думаю нам нужно ввести традицию организовывать поездку на опен эйр от Е+ для наших самых активных слушателей.