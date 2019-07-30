Югорчанка взяла серебро на чемпионате Европы по дзюдо для слепых

На чемпионате Европы по дзюдо для слабовидящих, проходившем в итальянском городе Генуя с 26 по 28 июля, югорчанка Ольга Позднышева завоевала серебряную медаль в категории до 63 кг в личном первенстве и бронзу в командном.

Как сообщает паралимпийский комитет России (ПКР), югорчанка выступала в составе 24 россиян, представлявших страну на соревновании.

Это не первая награда спортсменки – в прошлом году ей удавалось брать медали на мировых и международных чемпионатах, от бронзы до золота. Обучение спорту она проходила в сургутской школе «Ермак».

Следующими соревнованиями для спортсменки станут шестнадцатые Паралимпийские летние игры в 2020 году в Токио.

Справка: особенность дзюдо для слабовидящих – спортсмены обязаны держать друг друга за кимоно. Судья останавливает борьбу сразу же, как спортсмены разрывают связь. Во время четырехминутного поединка дзюдоисты получают очки за броски, захваты и другие приемы.