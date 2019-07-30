​Сад драгоценных камней от «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» вышла на розничный ювелирный рынок больше 12 лет назад и все эти годы компания была монобрендом, продающим украшения с бриллиантами.

За эти годы компания завоевала доверие покупателей высоким качеством изделий, уровнем сервиса и твердыми гарантиями.

В конце 2018 года ЭПЛ запустил новую коллекцию Blossom — «Сад драгоценных камней», в которой ювелиры компании создают украшения с полудрагоценными камнями.

Стартовала коллекция с изделиями с хромдиопсидом — минералом, получившим в Якутии, за свой изумительный зеленый свет, название «якутский изумруд».

Удивительная красота этого камня заключается в уникальной способности многократно преломлять свет. Он, то играет ровным зеленым светом, а иногда кажется, что взлетел в небо разноцветный фейерверк.

ЭПЛ не случайно открыл коллекцию Blossom с фирменного камня Якутии, так как в компании считают, что об этом удивительно красивом минерале должны узнать во всем Мире.

На данный момент украшения с хромдиопсидом доступны и пользуются невероятным успехом во всей ювелирной сети ЭПЛ, а также интернет-магазине компании: https://epldiamond.ru/

В создании новых коллекций отражается миссия ЭПЛ: «Мы работаем для того, чтобы изделия, услуги и атмосфера Счастья от ЭПЛ покорили сердца людей всей Земли! И в этом Мире стало больше Счастья!»

Присоединяйтесь к клиентам компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» и насладитесь шедеврами ювелирного искусства, созданными дарить вам счастье, посетив салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38.

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