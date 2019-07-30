​Сотовый оператор МТС опроверг обвинения МЧС в отказе рассылать СМС о неблагоприятной погоде в Югре

Представители пресс-службы МТС опровергли заявление МЧС Югры о том, что оператор отказался отправлять SMS-оповещения об изменении погодных условий.

«МТС строго следует нормам законодательства – ФЗ «О связи» и 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В июле в адрес МТС от Управления МЧС в ХМАО поступило 5 заявок о неблагоприятных погодных условиях, подкрепленных документами о введении ЧС, — все рассылки были произведены. В настоящий момент филиал МТС в ХМАО ведет переговоры о заключении соглашения с Управлением МЧС в ХМАО в целях дальнейшего упрощения процесса согласования и запуска СМС-рассылок для информирования жителей региона», — рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС представители компании.

Напомни, 26 июля в пресс-службе МЧС заявили, что Компания «ПАО «Мобильные ТелеСистемы» несколько раз отказалась отправлять SMS-оповещения об изменении погодных условий.