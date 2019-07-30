Ипотечное агентство Югры пытается взыскать более 60 миллионов рублей с семей, получивших компенсацию процентной ставки

Ипотечное агентство Югры через суд пытается взыскать более 60 миллионов рублей с семей, которые смогли получить компенсацию процентной ставки по жилищным программам региона.

Как сообщил гендиректор ипотечного агентства Евгений Чепель корреспонденту ТАСС, иски уже поданы на 183 семьи, из них 51 семья уже вернула компенсацию агентству в размере 25 миллионов рублей. Остались 132 семьи, с которых взыскивается 62 миллионов рублей.

Иски поданы из-за нарушения обязательного условия предоставления компенсации – отсутствие другого жилья в собственности на территории РФ.

При этом, как сообщал ранее СИА-ПРЕСС замруководителя федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Рафаэль Ковалев, Ипотечное агентство Югры не требовало никаких документов о наличии другого жилья на территории субъектов РФ до 2012 года. Агентство проверило соответствующую информацию спустя почти десять лет, после чего последовали иски. ФПБК подала иск в следственный комитет с просьбой проверить Ипотечное агентство Югры на уголовную статью.

В самом агентстве пояснили, что запросить сведения из Единого государственного реестра было невозможно до 2016 года. Поэтому Ипотечное агентство Югры проверило участников жилищных программ только после получения права на субсидию.

К этому моменту некоторые семьи уже успели выплатить ипотеку. Так, некоторые ответчики Ипотечного агентства Югры вышли на одиночные пикеты в Тюмени.