Снитч, Фродо и Йода: связисты раскрыли магию названий базовых станций

29 июля 2019. Жители ХМАО и ЯНАО вдохновились творчеством Роулинг и Толкиена. Свыше ста объектов связи МегаФона названы в честь литературного, исторического или киногероя. Связисты рассказали, где в регионах можно поймать снитч, найти магистра Йоду и выйти на связь с Бамблби.

Даже высоким технологиям не помешает немного магии, считают сотрудники инфраструктуры МегаФона. Специально ко дню рождения мальчика, который выжил, связисты составили рейтинг объектов связи в ХМАО и ЯНАО, названых по имени героев и артефактов из культовых фильмов и книг.

1 место – базовая станция «Снитч» работает в Нижневартовске. Она была запущена 30 июля 2018 года, всего за день до дня рождения Гарри Поттера. Чтобы поймать знаменитый спортивный снаряд, ловцу квиддича была нужна невероятная скорость. Самая высокая в стране скорость 4Gв стране – одна из характеристик интернета МегаФона, так что название полностью оправдано.

2 место – узлы связи «Фродо» и «Голум» размещаются на Ямале, в 35 км от Пангод. Эти объекты выполняют транспортную функцию, фактически – передают сигнал на ближайшие базовые станции, с которых он уже доходит до абонентов. Герои саги «Властелин колец» тоже занимались транспортировкой, только Кольца Всевластия, поэтому толкиеновские названия для узлов связи пришлись кстати.

3 место – базовая станций «Йода» работает во 2-м микрорайоне Пыть-Яха. Давая название этой вышке, специалисты МегаФона подразумевали, что с жителями северного города с этого дня пребудет не только сила, но и качественная связь.

4 место – базовые станции «Оптимус» и «Бамблби» обеспечивают связь на Приобском месторождении Югры. Довести стабильный сигнал до нефтегазового промысла – часто нетривиальная задача, поэтому без трансформеров не обойтись.

5 место – базовая станция «Маг» в ямальском Муравленко названа в честь Гэндальфа. Имя знаменитого волшебника уже использовали для объекта в другом регионе, поэтому ямальские связисты оставили лаконичное «маг».

«В работе мы полагаемся, конечно же, не на удачное название базовых станций, а на надежное оборудование и профессионализм сотрудников. Непрерывное развитие сети позволяет МегаФону уже третий год подряд оставаться самым скоростным оператором – по данным 7,9 млн замеров в приложении SpeedTest, наш 4G интернет является самым быстрым в России. Жители Ямала и Югры ставят свои рекорды – северяне входят в число самых активных потребителей мобильного интернета. В месяц на цифрового абонента в регионах приходится 12 ГБ трафика, при среднем показателе по стране 10 ГБ», – рассказал директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Щелгачев.

По данным Роскомнадзора на конец мая 2019 года, МегаФон лидирует по числу базовых станций в России. Всего у оператора более 238,52 тысяч объектов связи, при этом общее число 4G базовых станций составляет 98,1 тысяч, что значительно превышает аналогичные показатели конкурентов.