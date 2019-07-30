Utair предложил кредиторам новые условия реструктуризации своего долга, но банки все равно недовольны

Авиакомпания Utair улучшила предложение кредиторам о реструктуризации своего долга в 56,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в банках, которые выдали авиаперевозчику кредиты. По информации издания, Utair согласен на повышение процентной ставки с 0,1 до 9 процентов в крупнейшем кредите на 23,7 миллиарда рублей при выполнении определенных условий. Также по части своего долга (15,4 миллиарда рублей) авиакомпания согласно сократить срок выплаты в 35 лет, который авиаперевозчик предлагал изначально. Однако, по информации РБК, часть банков-кредиторов все равно осталась недовольна новыми условиями реструктуризации долга. На звонки редакции СИА-ПРЕСС в Utair не ответили.

Напомним, что Utair ведет длительные переговоры с кредиторами о реструктуризации своего долга. В качестве одного из вариантов решения проблемы в авиакомпании рассматривают продажу своего пакета акций сургутского аэропорта. В покупке заинтересована одна из российских федеральных компаний.