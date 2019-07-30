Югорчанин перевел мошенникам 30 тысяч рублей, пытаясь оплатить комиссию несуществующего перевода

Житель Югорска пытался оплатить комиссию за несуществующий банковский перевод и потерял 30 тысяч рублей.

Как сообщают ОМВД Югорска, мужчина продавал квартиру, разместив объявление в интернете. К нему обратилась «покупательница» – она предложила внести 200 тысяч рублей как залог за квартиру однако при условии, что мужчина оплатит расходы на комиссию.

Югорчанин согласился, ему позвонил «представитель банка» и дал номер счета. Мужчина, хоть и сомневался, все равно перевел пять тысяч рублей. Мошенник ответил, что деньги не дошли. Тогда мужчина перевел деньги еще пять раз, прежде чем раскрыл обман. В итоге он потерял 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, мошенники любят подобную схему. Точно такой же уловкой недавно вартовчанин перевел мошенникам 26 тысяч рублей, пытаясь сводить в кино незнакомку. В тот раз мужчина раскусил обман чуть раньше – с пятой попытки.