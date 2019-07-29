​В Тюмени откроют международный выставочный центр

В Тюмени рядом с аэропортом Рощино откроется международный выставочный центр, пишет «Тюменская линия» со ссылкой на областной департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Проектированием центра занимаются специалисты корейских компаний JunglimArchitectureCo. Ltd. и HSnKArchitecture and Engineering. По их мнению, каждый объект должен иметь оригинальное идейное содержание и функциональные технологии. Архитекторы компаний предложат несколько вариант оформления фасадов выставочного центра, в котором будут предусмотрены все необходимые помещения: выставочные площади, конференц-залы, открытое выставочное пространство, залы для брифингов, просторные холлы и многое другое.

Представители корейских компаний уже провели встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором и обсудили детали проектирования будущего международного выставочного центра. Планируется, что его площадь составит от 7 до 10 тысяч кв. метров.