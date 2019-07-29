​Бриллианты — символ крепости отношений

Скрепляя союз брачными узами, мы одеваем кольца, как символ верности и святости уз брака. Не случайно, что именно бриллиант, как самый твёрдый минерал на планете, стал олицетворять крепость союз двух сердец.

Мы привыкли видеть украшения с бриллиантами расположенными на кольце, но последнее время набирают популярность кольца с бриллиантами расположенными внутрь кольца.

И это очень символично, так как истинная хранительница очага хорошо знает, что отношения подобны морю — то тихому, приносящему блаженство и удовольствие, то бурному, требующему усилий от команды, чтобы продолжить плавание.

Кольцо с бриллиантом, обращенным внутрь — это символ нерушимости и крепости отношений двух любящих друг друга людей.

Помимо этого, каждый — кто носит такое кольцо, почувствовал особую энергию от соприкосновения с бриллиантом.

Компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» выпустила уникальную коллекцию колец с бриллиантами совершенной огранки, обращенными внутрь кольца.

Станьте счастливым обладателем символа крепкого брака и зарядите свои отношения особой энергетикой!

Помимо этого в ЭПЛ был разработан сервис, позволяющий проверить подлинность изделия.

Для этого на каждое изделие наносится уникальный Код ЭПЛ, благодаря которому можно на официальном сайте компании проверить украшение и получить сертификат с подробной информацией о изделии.

Присоединяйтесь к клиентам компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» став важной ее частью. Ждем вас в ювелирных салонах в городе Якутске: ул. Ойунского, 4 и пр. Ленина, 9/3.

Новые и популярные коллекции Вы найдете на официальном сайте: https://epldiamond.ru/

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