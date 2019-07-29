Водоемы Югры будут очищать от нефти технологией из Томска

В Югре будут вычищать нефть со дна водоемов с помощью изобретения ученых из Томского Государственного Университета (ТГУ).

Как сообщает ТГУ на своем сайте, устройство, названное «Аэрощупом», прошло проверки Росприроднадзора и признано безопасным для окружающей среды. В отличие от других методов чистки водоемов от отходов нефтедобычи, «аэрощуп» не выкапывает землю со дна и не распространяет химические и биологические смеси. Изобретение «притягивает» отходы – нефть «прилипает» к устройству. Также технология не требует большой команды для эксплуатации, хватит пяти человек.

Как сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе ТГУ, изобретение начнут использовать в Югре с 2020 года. Это первый регион, который использует новую технологию.