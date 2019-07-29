Росгвардия задержала сургутянина, который ранил ножом случайного прохожего

Вчера, 28 июля, примерно в девять вечера на Тюменском тракте бойцы Росгвардии задержали человека, который ранил ножом случайного прохожего.

По сообщениям очевидцев в социальных сетях, нападение произошло на улице Билецкого. Как рассказали СИА-ПРЕСС в пресс-службе Росгвардии, потерпевший и подозреваемый не были знакомы, причина агрессии к незнакомцу пока не выяснена.

Подозреваемый попытался скрыться, но сотрудники Росгвардии оперативно выехали на вызов и задержали человека с ножом в руках буквально на соседней улице.

Подробности будут устанавливаться следствием, подозреваемый передан в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч. 2 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».